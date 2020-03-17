العثور على متفجرات وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين بريف حمص الشمالي

خلال متابعتها لعمليات التمشيط ضمن المناطق المحررة من الإرهاب عثرت الجهات المختصة على كمية كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة يقدر وزنها بنحو الطن من مخلفات الإرهابيين في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي.

وذكر مراسل سانا أن الكمية التي تم العثور عليها خلال التمشيط من العبوات الناسفة والقذائف والمتفجرات يقدر وزنها بنحو الطن كانت موضوعة ضمن سرداب أحد الأبنية المهدمة.

وكانت وحدات الجيش عثرت في الـ 4 من شباط الفائت على كمية من الأسلحة والذخيرة من مخلفات الإرهابيين في بلدة كفرلاها بمنطقة الحولة بريف حمص الشمالي كانت مخبئة ضمن حفرة بإحدى مدارس البلدة وشملت بنادق آلية وقناصات وقذائف هاون وصواريخ محلية وعبوات ناسفة وكمية من الذخيرة.

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