مشروع الربط الإلكتروني لمستودعات الصناعات الغذائية قيد الإنجاز

تشرين:

البحث عن وسائل وإجراءات لضبط عمليات الهدر والتخفيف منها خلال المراحل التي تدخل في عمليات الإنتاج, بدءاً من المواد الأولية وصولاً إلى المنتج وحركته ضمن المستودعات في الشركات, وحتى خروجه إلى السوق, أمر يأتي في مقدمة سلسلة اهتمامات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية للتخفيف من مصادر الهدر التي تشكل نسبة لا بأس بها من مكونات المنتج الصناعي التي تضاف الى السعر النهائي للسلعة, وبالتالي الحد منها يمكّن منتجات المؤسسة من وضع تسعيرة لها تمكنها من المنافسة في السوق, وخاصة للمنتجات المماثلة لها, هذا ما أكدته ريم حلله لي المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية, مضيفة أنه تم تشكيل لجنة خاصة في كل شركة لوضع برنامج إلكتروني لضبط حركة المستودعات في كل شركة, وربطه بصورة مباشرة بالمؤسسة, حيث طلبت المؤسسة من الشركات التابعة ضرورة موافاتها بالإجراءات التي تم اتخاذها بالنسبة لموضوع ضبط المستودعات, ورقياً وإلكترونياً, وأتمتة العمل المالي والمحاسبي, وربط المستودعات بمحاسبة المواد إلكترونياً, واستخدام بطاقة الآلة في أعمال الصيانة.

على أن يوضع برنامج زمني تلتزم من خلاله كافة الشركات بوضع البرنامج في الخدمة الفعلية خلال مدة زمنية أقصاها ستة أشهر.

وأوضحت حلله لي أن الغاية من هذا الاجراء هو المراقبة المستمرة لحركة المستودعات, من خلال ربطها بصورة مباشرة مع الإدارة العامة, الأمر الذي يخفف من عمليات الهدر ولاسيما الورقيات التي تصرف سنوياً لعمليات التدوين والترحيل وغيرها, إضافة إلى ضغط النفقات الإجرائية, والحد من مصادر الهدر والسرقة التي تتم خلال عمليات الدخول والإخراج التي تتم في بعض الشركات وخاصة للمواد الأولية, والمنتج النهائي, والأهم في هذا الاجراء هو مراقبة حركة المخزون في المستودعات, من حيث الزيادة والنقصان, والكميات المتوافرة فيها بسهولة , وهذا بدوره يؤدي إلى ضبط عمليات التخزين والحركة في كل المستودعات ومراقبتها من قبل الإدارة العامة في المؤسسة, وتمكينها من التدخل المباشر عند حدوث أي خلل, أو تجاوز من شأنه الاساءة الى مراحل العمل وإنتاجية الشركات, وتوقعت حلله لي أن يترجم هذا الأمر خلال الأشهر القليلة القادمة, بعد وضع البرنامج في الجاهزية المطلوبة ووضعه موضع التنفيذ الفعلي.

طباعة