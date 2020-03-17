“التجارة الداخلية” تحظر تعبئة ونقل وحفظ الحليب ومشتقاته بمواد بلاستيكية

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً حظرت بموجبه تعبئة ونقل وحفظ الحليب ومشتقاته بكل أنواعها ومسمياتها بعبوات غير معدة لتعبئة المواد الغذائية ولاسيما المواد البلاستيكية وما شابهها والمعاد تكريرها وتصنيعها.

وأشارت الوزارة في قرارها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن مخالفي هذا القرار يعاقبون بالعقوبات المنصوص عليها بقانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015.

ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا والتي أعلنت عنها الحكومة انطلاقاً من حرصها على صحة وسلامة المواطنين.

طباعة