PM 7:26 2020/03/17

وزير الصحة: لاتوجد أي إصابة مثبتة بفيروس كورونا في سورية حتى الآن وتم وضع 134 مسافراً سورياً جاؤوا اليوم من دول سجلت إصابات بالفيروس في مركز الحجر الصحي بالدوير لمدة 14 يوماً للتأكد من سلامتهم