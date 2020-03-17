لمواجهة “كورونا”.. إغلاق مراكز خدمة المواطن والمتنزهات وصالات المناسبات

استكمالاً للإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا المستجد وفي إطار الإجراءات الاستباقية لتعزيز سبل الوقاية وتقليل فرص الإصابة والانتشار تقرر خلال اجتماع عقد اليوم في وزارة الصحة إغلاق مراكز خدمة المواطن في كل المحافظات والمتنزهات الشعبية والحدائق العامة ودور السينما والمسارح والنوادي والملاهي الليلية وصالات المناسبات للأفراح والعزاء.

كما تقرر خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الصحة الدكتور نزار يازجي وضم وزراء الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والسياحة المهندس محمد رامي مارتيني والاتصالات والتقانة المهندس اياد الخطيب ومحافظي دمشق المهندس عادل أنور العلبي وريف دمشق المهندس علاء إبراهيم إغلاق النوادي الرياضية وملاهي الأطفال وصالات ألعاب الأطفال ومقاهي الانترنت ومنع الكراسي والطاولات المجهزة لاستقبال الزبائن لتناول الوجبات السريعة في المولات والاكتفاء بالبيع وإلغاء رخص اشغال الأرصفة المشغولة من قبل محلات الأطعمة السريعة والعصائر والاكتفاء بالبيع ومنع استقبال الزبائن لتناول الوجبات داخل المحلات والتأكيد على أصحابها اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.

وقرر الاجتماع إغلاق المطاعم الخارجية التابعة للفنادق والاقتصار على خدمة النزلاء وإغلاق منشآت الإطعام المصنفة سياحياً وبمختلف السويات مقاهي وكفتريات وصالات واتخاذ إجراءات أكثر شدة في حال ظهور أي اصابة في سورية.

وكانت الحكومة أعلنت في الـ 13 من آذار سلسلة من الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وهي تعليق الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد التقانية العامة والخاصة لدى كل الوزارات والجهات المعنية ابتداء من 14-3 ولغاية الخميس الموافق 2-4 واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم وحدات السكن الجامعي بما يضمن توافر شروط الإقامة الصحية للطلاب وتخفيض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40 بالمئة.

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