إغلاق نوافذ البيع في المخابز العامة وتوزيع مخصصاتها على الأحياء في حمص اعتباراً من الأحد المقبل

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص اليوم قراراً يقضي بإغلاق نوافذ البيع في كل المخابز العامة وتوزيع مخصصاتها على جميع الأحياء عن طريق المعتمدين وذلك اعتباراً من يوم الأحد الواقع في الـ 22 من آذار الجاري في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وفي تصريح لـ سانا أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رامي اليوسف إلى أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على سلامة المواطنين ولمنع حدوث تجمعات وازدحام على نوافذ المخابز العامة.

ودعا اليوسف المواطنين غير المسجلين لدى أي معتمد إلى التوجه للمختار أو لجنة الحي الذي يقطنون فيه لتسجيل أسمائهم لضمان حصولهم على مادة الخبز وذلك لغاية يوم الجمعة الواقع في الـ 20 من الشهر الجاري.

طباعة