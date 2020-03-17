إعادة مركز هاتف داريا إلى الخدمة

أعادت الشركة السورية للاتصالات مركز هاتف مدينة داريا إلى الخدمة بعد إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء الإرهاب وأدت إلى انقطاع دام أكثر من 8 سنوات.

وأوضح مدير الشركة السورية للاتصالات المهندس منير عبيد في تصريح لـ سانا أنه تم تركيب ثمانية آلاف رقم هاتفي و 1024 بوابة انترنت قابلة للتوسع والأرقام للزيادة مشيراً إلى أن الفرق الفنية استطاعت إعادة بناء الهيكل الإنشائي وتركيب كل مكونات المركز وربطه ضوئياً ومد الكوابل الفرعية والرئيسة والضوئية التي دمرتها التنظيمات الإرهابية.

ودعا عبيد المواطنين في داريا الى مراجعة المركز اعتباراً من يوم الاثنين الـ 23 من الشهر الجاري والعمل على إنجاز الأوراق المطلوبة لإعادة خطوطهم إلى الخدمة مؤكداً أن الأفضلية لأصحاب الخطوط القديمة وكلما زاد عدد الطلبات ستتم زيادة عدد خطوط الهاتف فيه.

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