تعقيم مبنى محافظة دمشق ومركز خدمة المواطن ومبادرة شبابية للتوعية بآلية التصدي لكورونا

بالتعاون بين محافظة دمشق وجمعية الشباب الأهلية تمت اليوم أعمال تعقيم مبنى محافظة دمشق ومركز خدمة المواطن الرئيسي ضمن الإجراءات الاحترازية المعمول بها للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وبين عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية الدكتور أنس السباعي أن خطة التعقيم تشمل جميع مراكز خدمة المواطن ودار الكرامة للمسنين ومراكز فاقدي الرعاية كجزء من الاجراءات التي تتخذها المحافظة للتصدي لفيروس كورونا.

رئيس مجلس إدارة جمعية الشباب الأهلية قيس رمضان أشار في تصريح لمندوب سانا إلى أن الجمعية بادرت ضمن مسؤوليتها المجتمعية بتنفيذ حملة التعقيم بالتعاون مع المحافظة بهدف تأمين بيئة نظيفة تحافظ على صحة المراجعين والعاملين في المركز والمحافظة مؤكداً أن الجمعية مستمرة بأعمالها في إطار استجابتها للاحتياجات التي تفرضها أي حالة طارئة في المجتمع.

وفي دمشق أطلق 50 شابا وشابة مبادرة مجتمعية تتضمن توزيع بروشورات توعوية حول ضرورة الالتزام بتوصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وتطبيق إجراءات التعقيم في المنازل والأماكن العامة وارتداء الكمامات الواقية ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وفي تصريح لـ سانا أوضح أحد اعضاء المبادرة أحمد حسحس أن المبادرة انطلقت السبت الماضي عبر فريق تطوعي من مجموعة “التراس اورنجي الشام” شملت توزيع نحو 1300 كمامة واقية وعدد من القفازات الطبية و50 صندوق مواد تعقيم للمارة من مختلف الأعمار في مناطق البرامكة وشارع بغداد وباب توما مبينا أنه سيتم توزيع هذه المواد في باقي مناطق دمشق وريفها تباعا.

وتتضمن المبادرة توزيع بروشورات توعية في الأماكن العامة تحتوي معلومات موثقة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية حول السلوكيات الصحية السليمة الواجب اتباعها لضمان عدم وصول الفيروس وانتشاره في حال حدوث أي إصابة وآلية التعامل مع حالات الرشح والانفلونزا الموسمية العادية والابتعاد عن أماكن التجمعات والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة بحسب حسحس.

وأكد عدد من المتطوعين أهمية دور الشباب في هذه المرحلة حيث أشار محمود صواف إلى أن مشاركتهم واجب إنساني لخدمة المجتمع ودعم مختلف أفراده للمساهمة بالتصدي للفيروس ولاسيما مع زيادة انتشاره على مستوى العالم لافتا إلى أن الاجراءات التي أعلنت عنها الحكومة من تعطيل المدارس والجامعات وتقليل ساعات الدوام لها أثر كبير في التصدي للفيروس في حال التزام افراد المجتمع بتطبيق هذه الإجراءات.

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