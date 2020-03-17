عادات اجتماعية تسهم في انتشار فيروس كورونا

دعا مدير مشفى ابن الوليد بحمص الدكتور مسلم الأتاسي إلى الابتعاد عن العادات الاجتماعية التي تسهم في انتشار فيروس كورونا المستجد كالمصافحة والوجود في المناسبات الاجتماعية وزيارة المرضى واحتساء القهوة المرة من فنجان مشترك ومشاركة النراجيل.

اختصاصية الصدرية الدكتورة هبة بلاسم أوصت بضرورة عدم ملامسة الفم والأنف والأذن باليد وتجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض مشابهة للإنفلونزا ونزلات البرد والالتهاب الرئوي والتزام المنزل في حال الشعور بارتفاع الحرارة وضرورة تطهير الأسطح والاهتمام بالنظافة وغسل اليدين بشكل متكرر.

بدورها شددت رئيسة شعبة الأمراض السارية والبيئية المزمنة في مديرية صحة حمص الدكتورة غدير صليبي على ضرورة التوجه لأقرب مركز صحي أو مشفى في حال الاشتباه بأي أعراض كارتفاع الحرارة أو السعال وضيق التنفس.

مدير الهيئة العامة لمشفى بانياس الوطني الدكتور عماد بشور نصح بالتعامل مع كل شخص كأنه مصاب وأخذ الاحتياطات اللازمة لافتاً إلى أن خطورة الإصابة بالفيروس تكمن في تأثيره على الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس الدكتور اسكندر عمار أكد عدم وجود أي إصابة في طرطوس حتى الآن وأن المشفى على جاهزية تامة لاستقبال أي حالة طارئة.

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