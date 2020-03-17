ظريف: أمريكا تقتل الأبرياء من خلال الحظر الذي تفرضه على إيران

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة تقتل الأبرياء من خلال الحظر الظالم والعقوبات التي تفرضها على الشعب الإيراني.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن ظريف قوله في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن العقوبات غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران أدت إلى فقدان المصادر الاقتصادية للبلاد وتقويض قدراتها في محاربة فيروس كورونا مشدداً على أن الصمت تجاه هذه الجريمة عمل غير إنساني.

ودعا ظريف جميع الدول إلى الالتحاق بحراك تجاهل العقوبات الأمريكية ضد إيران الذي يشهد نموا عالميا يوما بعد يوم.

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