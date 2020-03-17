بوتين: لدينا ما يلزم لإنتاج لقاح ضد كورونا والوضع تحت السيطرة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تملك كل ما يلزم لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، مشدداً على أن الوضع في روسيا “تحت السيطرة” جاء ذلك في كلمة وجهها للشعب الروسي على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وبين بوتين في كلمته التي نقلها موقع “روسيا اليوم” أن العمل يجري في المختبرات الروسية بشكل مكثف لإنتاج نظم اختبار للتشخيص السريع لفيروس كورونا واللقاح للوقاية منه قائلاً: إن لدى روسيا جميع الكفاءات اللازمة في هذا المجال والأسس العلمية لحل هذه المشكلة في المستقبل القريب.

وكشف بوتين عن أن هناك اختباراً روسيا يابانياً للكشف عن فيروس كورونا قد يظهر في شهر نيسان المقبل، موضحاً أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة سيقوم بتمويل الابتكارات المشتركة مع الشركاء اليابانيين من أجل تسهيل تصنيع اختبار سريع للكشف عن الفيروس من المحتمل أن يكون أول جهاز اختبار سريع محمول في العالم.

وأشار بوتين إلى أن هناك ضرورة للإسراع خلال العمل لمكافحة انتشار الفيروس في البلاد.. كما أن هناك ضرورة لزيادة إنتاج أدوات ووسائل الوقاية الشخصية وتعزيز كميات الاحتياطي من الأدوية والمعدات الطبية.

وقال بوتين إن إجراءات الطوارئ التي اتخذتها أوروبا فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا لها ما يبررها.. فالوضع ليس سهلا.. هو في بعض الأحيان صعب.. يرتفع عدد حالات الإصابات بشكل حاد كل يوم تقريباً ويتم اتخاذ تدابير الطوارئ في هذه البلدان بما في ذلك الحجر الصحي وإغلاق الحدود وتقييد الفعاليات الجماعية وإلغاء الرحلات الجوية وغيرها.. ومن الواضح أن مثل هذه الإجراءات مبررة وتمليها ظروف موضوعية.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الوضع بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد في بلاده حالياً أفضل بكثير مما هو عليه في العديد من البلدان الأخرى.

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