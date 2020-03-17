معلم تركي مفصول بتهمة “الانقلاب”: هل فعلت ذلك بعصا “المعاقين” ..؟

تشرين ـ رصد:

تساءل معلم تركي فصلته سلطات النظام التركي عن عمله تعسفياً، بتهمة دعم الانقلاب المزعوم عام 2016، عن كيفية تنفيذه انقلاباً عسكرياً بالرغم من إعاقته الجسدية واستخدامه عصا للسير.

ووفقاً لصحيفة “زمان” التركية, قال المعلم محمد كوشير، في حوار صحفي على قناة “ك. اتش. ك “, على الإنترنت المتخصصة في عرض حالات ضحايا النظام التركي: لا يمكن أن تنسبوا لنا تهمة الإرهاب .. لا يمكن أن يكون بيننا إرهابيون .. أنا معاق .. هل قمت بالمشاركة في الانقلاب بعصا المعاقين؟

وتشير الصحيفة إلى أن محمد كوشير حكم عليه بالسجن لمدة عامين وشهر، وفصل من عمله في مدينة ديار بكر، بتهمة “الإرهاب” بسبب امتلاكه حساباً في بنك آسيا الذي صادرته سلطات رئيس النظام التركي, رجب أردوغان بسبب “تبعيته لحركة الخدمة”.

وذكر كوشير أنه يعمل الآن بالتعاون مع زوجته في تصنيع حقائب اليد في مدينة أضنة جنوب تركيا، لتوفير مصروفهم واحتياجاتهم الأساسية بعد فصله من العمل، مشيراً إلى أن حياته انقلبت رأساً على عقب بعد صدور مرسوم أردوغاني بفصله من العمل.

وأكد أن ما واجهه في الفترة الأخيرة أدى إلى تدهور الحالة النفسية، له ولزوجته وأطفاله الثلاثة، بالإضافة إلى تدهور حالتهم الجسدية أيضاً، قائلًا: لقد خربت حالتنا النفسية. لا يهم حالتنا نحن، ولكنني أفكر في أطفالنا .. بعد هذه الساعة، لا أخاف من شيء .. لدي أمل، لأنني أثق في عدالة الله.

وأوضح كوشير, أن ما تعرض له جعله لا يثق في عدالة القضاء التابع لنظام أردوغان، قائلًا: بتُّ أرى الدولة التركية كياناً ظالماً، بعدما رأينا أنها من الممكن أن تعلن الجميع إرهابيين في يوم وليلة، ولا أحد يعرف من سيكون التالي .. لم يعد لدي قناعة بأن سلطات النظام التركي لا يمكنها أن تظلم.

وبحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية عام 2018 فصلت سلطات النظام التركي أكثر من 130 ألف موظف من عملهم خلال حالة الطوارئ التي أعلنت عقب محاولة انقلاب تموز 2016.

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