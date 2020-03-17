تعقيم مدارس في الحسكة

قامت مديرية تربية الحسكة بتعقيم عدد من المدارس والعمل على تأمين بيئة نظيفة داخل الشعب الصفية والمرافق العامة ودورات المياه والكشف عن خزانات مياه الشرب وتنظيفها وتعقيمها بشكل جيد تنفيذا للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وبينت مديرة تربية الحسكة الهام صورخان في تصريح لمراسل سانا أن الحملة تهدف للوصول إلى كل المدارس وإجراء كشوفات بيئية ضمنها والاطلاع على مواقع التلوث والعمل على تلافي كل ما يمكن أن يشكل خطراً ويسهل انتشار الأمراض وللحيلولة من الإصابة بها والتصدي بشكل أساسي لفيروس كورونا.

وأشارت صورخان إلى أنه تم التنسيق مع مديرية المياه من أجل تأمين مواد التعقيم للخزانات والتواصل مع منظمة الصحة العالمية لتأمين مواد التعقيم والوقاية من “كلور وكفوف وكمامات وكحول” والتنسيق مع مشروع المياه في فرع منظمة الهلال الأحمر السوري لتأمين صهريج مياه مرافق لكادر الصحة المدرسية من أجل تنظيف الخزانات بشكل جيد وتعقيمها بالكلور إضافة إلى تنظيف سطوح المدارس.

من جانبه أكد رئيس دائرة الصحة المدرسية الدكتور خالد حسين أنه تم تكثيف الإجراءات واستنفار كل الكوادر العاملة ضمن الدائرة الصحية المدرسية للإشراف بشكل مباشر على تطبيق إجراءات السلامة العامة والحفاظ على بيئة نظيفة استعداداً لاستقبال التلاميذ لدى استئناف الدوام حيث يتم تطبيق القواعد والأسس العامة للتعقيم والتنظيف لدورات المياه والمرافق العامة ضمن المدارس والتجمعات التربوية والتأكد من عدم وجود أي بيئة تساعد على انتشار الأمراض والفيروسات بشكل عام.

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