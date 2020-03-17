وسائل إعلام عراقية: الرئيس العراقي برهم صالح يكلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة

مابين الهلوسة والهبل والمفردات المجنونة والتصريحات اللامعدودة؛ هل يمكن أن تكون «تغريدات» الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زلّات لسان عشوائيةً، أم إنها ذراع من أذرع «القوة الناعمة». «تغريدات» ترامب الذي يستهلك بكثرة وسائل التواصل الاجتماعي، ولاسيما منصة «تويتر»، إذ تصل «تغريداته»... المزيد ←