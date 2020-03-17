ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بكورونا عالمياً مع تراجع خطره في الصين

ارتفع عدد حالات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم بينما تواصل الحكومات إجراءاتها للحد من انتشاره واحتواء خطره.

ففي الصين أعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم عن تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بالفيروس لأشخاص قادمين من الخارج ليصل العدد الإجمالي للحالات الوافدة إلى 143 حالة.

وذكرت اللجنة أنه من بين الـ 20 حالة الوافدة الجديدة كانت هناك 9 حالات في بكين و3 حالات في كل من شانغهاي ومقاطعة قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من تشجيانغ وشاندونغ وقوانغشي ويوننان وشنشي.

وفي كوريا الجنوبية أعلن مركز تدابير الحجر الصحي عن تسجيل 84 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 8320 حالة حتى فجر اليوم بينما وصلت أعداد الوفيات إلى 82 بزيادة 6 وفيات على الرقم المسجل في اليوم السابق وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 264 حالة إلى 1401.

أما في تايلاند فتم الإعلان عن تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم ما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 177.

إلى ذلك سجلت المكسيك 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات بالبلاد إلى 82 بينما اعلنت وزارة الصحة في النظام التركي عن 29 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الحالات إلى 47.

وفي كمبوديا تم رصد 12 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 24 بينما سجلت منغوليا 3 اصابات جديدة لمواطنين أعيدوا من كوريا الجنوبية وألمانيا.

وفي الاردن اعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 33 بينما ارتفع العدد في أفغانستان إلى 22 .

وفي إطار الإجراءات الدولية للحد من انتشار الفيروس أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن بلاده ستطبق حجرا صحيا على مستوى البلاد بعد رصد 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس و وصول العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 33.

بدورها أعلنت قرغيزستان عن حظر دخول الأجانب إلى أراضيها في إطار احتواء تفشي فيروس كورونا.

وفي الهند اغلقت السلطات كل المتاحف والمعالم السياحية بما في ذلك ضريح تاج محل اعتبارا من اليوم وحتى الـ 31 من الشهر الجاري وذلك بعد ان سجلت حتى اليوم 114 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها حالتا وفاة.

وسبق للسلطات أن أغلقت أغلبية المدارس والمرافق الترفيهية في البلاد بما في ذلك دور السينما كما علقت إصدار التأشيرات السياحية واتخذت إجراءات عدة أخرى للحد من تفشي الوباء واعتباراً من الأربعاء سيتم حظر كل الرحلات الجوية الآتية من الاتحاد الأوروبي وتركيا وبريطانيا كما اغلقت كل المعابر الحدودية مع بنغلادش وميانمار.

بدورها أعلنت كولومبيا عن اغلاق حدودها كاملة البرية والبحرية والجوية ابتداء من اليوم ولغاية الثلاثين من أيار المقبل للحد من تفشي وباء كورونا المستجد كما تقرر إغلاق الحانات والنوادي الليلية وحظر التجمعات التي يزيد عدد أفرادها على خمسين شخصاً.

وحتى مساء أمس بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في كولومبيا 75 شخصاً من دون تسجيل أي وفاة.

إلى ذلك أعلنت الرئاسة الصينية لمجلس الأمن الدولي امس إلغاء الاجتماعين اللذين كانا مدرجين على جدول أعمال المجلس لهذا الأسبوع وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي السويد أعلنت السلطات عن خطة بـ 28 مليار يورو لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا وقالت وزيرة المالية ماغدالينا أندرسن خلال مؤتمر صحفي في استوكهولم إن ” هذا وضع فريد تماماً بالنسبة للاقتصاد السويدي”.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السويد 1959 حالة بينها ست وفيات.

بدورها كشفت البرازيل عن خطة بـ 36 مليار يورو لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا وقال وزير الاقتصاد باولو غيديس إن هذه الأموال ستستخدم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلات ذات الدخل المنخفض والمتقاعدين.

والبرازيل البالغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة سجلت حتى اليوم 234 إصابة بالفيروس من دون أي حالة وفاة.

كما كشفت نيوزيلندا عن حزمة اقتصادية بقيمة 3ر7 مليارات دولار أميركي من صندوق مخصص لمواجهة الأيام الصعبة في البلاد على خلفية وباء كورونا.

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