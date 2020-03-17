مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/3/17 بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في مناطق: كفر حلب – سليمان الحلبي – مقلع الإنذارات بحلب وريفها من الساعة 9.00 وحتى الساعة 16.00

آخر تحديث: 2020-03-17 12:35:31
البحث عن:
موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 23 رجب 1441 الموافق لـ 17 آذار 2020
الرئيسية
شريط الأخبار
الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة
التجارب بدأت.. لقاح كورونا يسري في جسد متطوعة أمريكية
«غلوبال ريسيرش»: العقوبات الأمريكية مُصمّمة لإحداث معاناة بشرية مُتعمدة تستهدف الرعاية الصحيّة
صحيفة أمريكية: احتضان ترامب لمحمد بن سلمان يكلّفه الكثير الآن
منشأ «كورونا» مؤجلٌ حتى اكتمال الأدلة.. ماذا عن الترياق؟ العالم في صورته «الكورونية».. الدول أشبه بـ«معتقلات» إجبارية/اختيارية
«كورونا» والاقتصاد العالمي.. الجميع في حالة تأهّب
لم نبالغ
أمريكا نحو مواجهة الانسحاب.. والمقاومة جاهزة
من العالم
الاتحاد الأوروبي سيغلق حدوده ابتداءً من يوم غد
تأجيل الانتخابات العامة في صربيا بسبب تفشي فيروس كورونا
موسكو: الإرهابيون في إدلب أعادوا تسلحهم ويشنون هجمات ضد الجيش السوري
هروب أكثر من 90 إرهابياً من مرتزقة الاحتلال التركي بريف الحسكة
الصين: العقوبات المفروضة على إيران غير إنسانية ويجب رفعها
دبور: سورية تعرضت لحرب إرهابية بسبب مواقفها الوطنية والقومية