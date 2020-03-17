التجارب بدأت.. لقاح كورونا يسري في جسد متطوعة أمريكية

بدأ مختبر أميركي أمس أول تجربة لقاح محتمل ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) الذي أودى بحياة الآلاف حول العالم.

وقام باحثون أميركيون من معهد «كيزر» للبحوث، بحقن جرعة من اللقاح في ذراع متطوعة، بمدينة سياتل، شرقي الولايات المتحدة.

وجرت هذه التجربة وسط ترقب من العالم الذي يشهد استفحالاً مقلقاً للوباء الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، وأصاب أكثر من 179 ألف شخص حتى الآن.

وقالت الباحثة في معهد كيزر، ليزا جاكسون: نحن فريق فيروس كورونا في الوقت الحالي، وما من شخص إلا ويريد أن يقوم بما بوسعه خلال فترة الطوارئ الحالية.

وفيما كانت المتطوعة تتلقى جرعة اللقاح التجريبية، كان ثلاثة آخرون ينتظرون دورهم حتى يشاركوا، ومن المرتقب أن يبلغ العدد الإجمالي للمشاركين 45، وسيتلقون جرعتين اثنتين في الشهر الواحد.

وهذه الخطوة العلمية هي الأولى من نوعها، وسيتراوح عمر المشاركين المتطوعين بين 18 و55، ويقول الباحثون إنهم لن يتعرضوا لأي أذى.

ولن ينتقل فيروس كورونا المستجد إلى المشاركين في هذه التجارب، لأن الجرعة التي ستخضع للاختبار لا تضم أي أثر لـ(كوفيد 19).

ومن المقرر أن تتواصل هذه التجارب إلى غاية مطلع حزيران 2021، لأجل التأكد من سلامة اللقاح الذي أطلق عليه اسم mRNA-1273.

نجاح هذه التجربة لن يكون إيذاناً بانتهاء الفترة الحرجة التي يكابدها العالم، في الوقت الحالي، لأن اعتماد أي لقاح طبي يوجب مراعاة عدد من الشروط، كما يتطلب موافقة كثير من الهيئات الصحية المختصة.

وفي حال تكللت التجربة الأميركية بالنجاح، أي إذا تبين أن اللقاح لا يؤدي إلى مضاعفات جانبية غير مرغوب فيها، فإن تطوير اللقاح سيتطلب أكثر من عام.

وتشير الإحصائيات إلى تسجيل 174036 إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم حتى الآن، بينما بلغت الوفيات 6685 حالة، وشفي من الوباء 77842.

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل أن إحصائيات تفيد بوفاة أكثر من 7 آلاف شخص بفيروس كورونا في العالم.

فيما يلي أبرز المستجدات المتعلقة بوباء كورونا في العديد من الدول حول العالم:

أعلنت إيطاليا أمس تسجيل 349 حالة وفاة جديدة في يوم واحد. وأكدت الصومال، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا. وارتفع تعداد الوفيات في هولندا بسبب فيروس كورونا إلى 24، في حين بلغت الإصابات 1423. وأغلقت تونس الحدود البرية مع ليبيا بسبب فيروس كورونا.

وتم تسجيل 89 إصابة جديدة بالفيروس في كيان الاحتلال الإسرائيلي ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 344. وارتفع تعداد المصابين في إسبانيا إلى 8744 وعدد الوفيات إلى 297. وأعلنت إيران تسجيل 129 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 853، في حين سجلت 1053 إصابة جديدة بالمرض خلال 24 ساعة. وقررت قطر التي سجلت 38 إصابة جديدة، إغلاق المطاعم والمقاهي وحظرت التجمعات الكبيرة في حين أعلن المغرب إغلاق المطاعم ودور السينما ومراكز الترفيه والملاعب.

وقرر عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إغلاق المقاهي والمطاعم ومنع التنقل إلى المدن الأخرى بسبب فيروس كورونا. ووصل تعداد المصابين بكورونا في تايلاند إلى 147 مع تسجيل 33 إصابة جديدة. وفرض الأردن حجراً صحياً إجبارياً على جميع القادمين من المطارات والمعابر الحدودية.

وأعلنت السلطات المصرية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 150 من بينهم 80 مصرياً. ووصل تعداد المصابين بكورونا في سويسرا إلى 2200، في حين أغلقت ألمانيا حدودها جزئياً مع خمس دول سعياً لاحتواء انتشار الفيروس.

وكشفت أرمينيا أنها تدرس إعلان حال الطوارئ بسبب فيروس كورونا. وسجلت البحرين أول وفاة بفيروس كورونا وهي لمواطنة بحرينية عمرها 65 عاماً، بينما أعلنت الكويت تسجيل 11 إصابة جديدة بالمرض.

وذكرت الخارجية الصينية في بيان أنه تم تسجيل 6 إصابات بكورونا لأشخاص قادمين من الخارج، مضيفة: إن الحالات المصابة بكورونا والمستوردة من الخارج أصبحت تمثل الخطر الرئيسي على البلاد.

وبيّنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين أن 14 شخصاً توفوا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى 3213 في أنحاء البلاد. وأوضحت اللجنة أمس أنه جرى رصد 16 حالة إصابة جديدة الأحد انخفاضاً من 20 حالة في اليوم السابق.

ويرفع الرقم إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي للصين إلى 80860 حالة. وذكرت تقارير إعلامية مكسيكية وشخصان مطلعان أن المكسيك سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا الأحد. وقال رئيس بيرو مارتن فيزكارا: إن بلاده ستغلق الحدود لكبح انتشار كورونا، داعياً المواطنين لبدء حجر صحي ذاتي لمدة 15 يوماً. وأمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأحد بإغلاق الأنشطة التجارية وبقاء المواطنين في منازلهم في ست ولايات وفي العاصمة كراكاس بدءاً من أمس الإثنين وذلك في مساع لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

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