«التنمية البشرية» بمجلس الوزراء تقرّر عدم استيراد البطاطا وتدرس تعديل تعويضات أعمال الامتحانات العامة

دمشق ـ دانيه الدوس:

درست لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء مشروعاً لتعديل تعويضات أعمال الامتحانات العامة في وزارة التربية ومدارس التعليم المهني في الوزارات الأخرى.

كما درست اللجنة المسودة الأولية لخطة تنمية بشرية تربوية لمحافظة حلب، ولاسيما في المناطق التي تمّ تحريرها مؤخراً، لمواجهة جميع الآثار السلبية التي خلّفتها الأزمة والأفكار السلبية التي حاولت المجموعات الإرهابية غرسها في نفوس الأهالي، ولاسيما الأطفال من خلال المناهج التربوية، وتقديم كل أشكال التوعية والدعم النفسي وتضمين المذكرة مقترحات لمعالجة الصعوبات وعرضها مجدداً على لجنة التنمية البشرية.

وأوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بعدم استيراد مادة بطاطا الطعام، وذلك حفاظاً على إنتاج الفلاحين وعدم إلحاق خسائر بهم نظراً لوجود مساحات كبيرة مزروعة بالبطاطا، ولتوفر كميات من البطاطا في أسواق الهال تغطي حاجة السوق المحلية حالياً، ولقرب حصاد إنتاج العروة الربيعية المزروعة لمحصول البطاطا، والتي من المتوقع أن تبدأ في الثلث الأخير من شهر آذار لهذا العام.

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