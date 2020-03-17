صحيفة أمريكية: احتضان ترامب لمحمد بن سلمان يكلّفه الكثير الآن

نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية مقالاً للكاتب جاكسون ديل يقول فيه: احتضان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لولي العهد السعودي محمد بن سلمان يكلفه الكثير الآن.

ويضيف المقال: ترامب ارتكب أحد أكبر أخطاء رئاسته في ربيع عام 2017 عندما عرض احتضاناً غير مشروط لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتبنى توجهاته وسياساته, وإن اضطراب الأسواق كان مدفوعاً أيضاً بتحركات ولي العهد السعودي المتهورة في الآونة الأخيرة.

ويتابع الكاتب: إن ابن سلمان قرّر إغراق الأسواق بالنفط السعودي الرخيص، ما تسبب في انخفاض السعر العالمي وتعريض صناعة النفط في الولايات المتحدة للخطر, وهذا ما يفسر سبب الاتصال الهاتفي الذي أجراه ترامب بمحمد بن سلمان الأسبوع الماضي، حيث بدأت الأسهم بالانخفاض، غير أن ابن سلمان لم يأبه لما يقوله ترامب، بل إن وزير النفط السعودي أعلن عن زيادة كبيرة أخرى في إنتاج النفط، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة الأسهم مرّة أخرى.

ويشير الكاتب إلى أن ترامب سبق أن دافع بعناد عن ابن سلمان إزاء عدد من المغامرات، ومن بينها الحرب الكارثية على اليمن، وجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول.

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