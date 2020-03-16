الاتحاد الأوروبي سيغلق حدوده ابتداءً من يوم غد

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتحاد الأوروبي سيغلق حدوده مع الدول ابتداء من غد لمدة 30 يوماً للحد من انتشار وباء كورونا.

وقال ماكرون في خطاب متلفز أن الاتحاد الأوروبي سيغلق ابتداء من بعد ظهر غد حدوده مع الدول التي لا تنطوي تحت فضاء شينغن لمدة 30 يوماً.

وأشار ماكرون إلى اتخاذ سلسلة إجراءات مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا في فرنسا تتضمن منع التنقل إلا للأمور الضرورية اعتباراً من يوم غد وإرجاء الدورة الثانية من الانتخابات البلدية ووضع جميع الإمكانيات البشرية والمادية في خدمة قطاع الصحة لمواجهة الوضع المتأزم.

بدوره أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كستانير عزل مؤسسات الدولة بالكامل لمدة 15 يوماً لمواجهة فيروس كورونا مطالبا الفرنسيين بالبقاء في منازلهم.

وقال كستانير في كلمة له اليوم: “ابتداء من منتصف يوم غد سنعزل البلاد أسوة بما فعله جيراننا في إيطاليا وإسبانيا وذلك لمدة 15 يوما على الأقل” مشيراً إلى أنه سيتم نشر 100 ألف شرطي وعنصر أمن في كل أنحاء البلاد للحرص على احترام حالة العزل وفرض غرامة مالية على كل من يخالف حالة العزل.

من جهتها أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية إن 21 شخصاً آخرين توفوا بفيروس كورونا ما رفع إجمالي عدد المتوفين بالمرض في البلاد إلى 148 بزيادة نسبتها نحو 16 في المئة.

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