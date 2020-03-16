إصابات ووفيات جديدة بكورونا.. وإجراءات لمواجهة الفيروس عالمياً

اتخذ عدد من دول العالم سلسلة إجراءات غير مسبوقة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ومحاولة احتوائه عقب تسجيل إصابات وحالات وفاة جديدة في دول عدة.

ففي ألمانيا أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فرض قيود غير مسبوقة على مختلف الأنشطة في البلاد بهدف منع انتشار الفيروس وقالت في مؤتمر صحفي اليوم إنه تقرر إغلاق جميع المحال التجارية باستثناء متاجر الأغذية وفرض قيود صارمة على عمل المطاعم وتقييد عيادات المرضى في المستشفيات وإغلاق المواقع الثقافية والمنشآت الترفيهية إضافة إلى الحد من التنقل داخل البلاد وإلى الخارج.

وفي فرنسا أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض قيود على الحركة ابتداء من يوم غد ولمدة 15 يوما في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي الولايات المتحدة أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصيات جديدة اليوم للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا من بينها توصية بتجنب الناس التجمع في المناسبات الاجتماعية التي تضم أكثر من عشرة أشخاص وتقييم ضرورة السفر والذهاب للحانات والمطاعم.

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم 3536 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 1858 حالة عما أعلنته في الـ 13 من الشهر الجاري مشيرة إلى أن عدد حالات الوفاة زاد 27 ليصبح 68 حالة.

أما كندا فقد أعلن رئيس وزرائها جاستن ترودو اليوم أن بلاده ستغلق حدودها في وجه معظم المسافرين الأجانب باستثناء الأميركيين لإبطاء انتشار الفيروس.

وأكدت السلطات الصحية الكندية أنه حتى اليوم وصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 324 إصابة ووفاة واحدة إلا أن الاعلام المحلي تحدث عن ثلاث وفيات في مقاطعة كولومبيا.

وفي إسبانيا قررت الحكومة اليوم تأميم جميع مستشفيات ومنشآت تقديم الرعاية الصحية في البلاد في أحدث وأجرأ خطوة من البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما أصبحت ثالث أكثر الدول تأثرا به.

كما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية إعادة فرض القيود على الحدود البرية الإسبانية اعتبارا من منتصف الليلة والتي بموجبها تسمح بمرور وعبور الحدود باتجاه الأراضي الاسبانية فقط للمواطنين الإسبان والمقيمين في إسبانيا والعاملين قرب الحدود وأولئك الذين يحملون وثائق تبرر الأسباب والدوافع القاهرة أو حالات الحاجة والضرورة.

كما أعلنت وزارة الصحة الاسبانية أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع خلال اليوم الماضي إلى 9191 إصابة إلى جانب ارتفاع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 309.

كما بدأت الحكومة المجرية باتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية بعد تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 32 من بينها إغلاق الحدود أمام جميع وسائل النقل والسماح للمجريين فقط بالدخول وإغلاق الحانات ودور السينما والمرافق الثقافية والسماح للمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية بالعمل حتى الساعة 3 ظهرا وإبقاء متاجر المواد الغذائية والصيدليات مفتوحة.

وفي السعودية أعلنت وزارة الصحة رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 133 حالة.

وفي مصر اعلنت وزارة الصحة تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 166 حالة بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

أما في لبنان فقد قررت جمعية المصارف إقفال المصارف ابتداء من يوم غد وحتى الـ 29 من الشهر الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا.

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