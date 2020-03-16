تعليق التداول في بورصة وول ستريت بعد تسجيل خسائر كبرى

هوى المؤشر ستاندرد “آند بورز 500” ثمانية بالمئة عند الفتح ما دفع إلى تعليق تلقائي للتداول 15 دقيقة على مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة وذلك للمرة الثالثة في ستة أيام.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر داو جونز الصناعي هبط 46ر2250 نقطة بما يعادل 9.71 بالمئة إلى 20935.16 نقطة وفتح ستاندرد آند بورز متراجعاً 220.55 نقطة أو 8.14 بالمئة ليسجل 2490.47 نقطة وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 481.15 نقطة أو 6.12 بالمئة إلى 7392.73نقطة.

وإذا نزل ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 13 بالمئة فور استئناف التداول فسيجري تعليق التداول مجددا لمدة 15 دقيقة.

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