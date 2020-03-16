مديرية ثقافة الطفل تعلن عن مسابقاتها السنوية للعام الحالي

أعلنت مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة عن مسابقاتها السنوية للعام الحالي في مجالات القصة والشعر والمقالة والتصوير الضوئي والخط العربي والرسم والقصص الموجهة للطفولة المبكرة.

وبخصوص مسابقة القصة حددت المديرية أعمار الأطفال المشاركين من سن 7 إلى 17 سنة حيث يكتب المشارك موضوعاً يختاره وتكون شخصياته من محتويات الحديقة كالأشجار والأزهار والعشب والعصافير والفراشات والماء وألعاب الأطفال وجعلها تتكلم وتتحرك.

فيما يشترط في مسابقة المقالة مشاركة الأطفال من 12 إلى 17 سنة حيث يختار المشارك معلماً أثرياً سورياً زاره أو تجول في أنحائه ويصف ما رآه ويصور شعوره على ألا يتجاوز حجم المقالة المشاركة 250 كلمة وأن تكون مكتوبة باللغة الفصحى.

وحددت مسابقة الشعر أعمار الأطفال المشاركين من سن 7 إلى 17 سنة حيث يكتب قصيدة عن مدينة سورية يحبها أو في موضوع مميز يختاره وليس بالضرورة أن يتقيد بشكل قصيدة الشطرين بل يمكنه أن يذهب نحو النثر ليزرع فيه روح الشعر بشرط مراعاة اللغة الموحية السهلة والصورة الشعرية الجديدة المبتكرة والعاطفة الصادقة.

وفي مسابقة الخط العربي للأطفال يشترط العمر من 7 إلى 17 سنة وأن يختار المشارك عبارات محددة لأحد الشاعرين “نزار قباني” وصقر عليشي” مع كتابة اسم الشاعر بنوع الخط الذي يراه مناسباً بحيث يشكل لوحة فنية.

وفي المسابقة السنوية لرسوم الأطفال يشارك الأطفال من سن الخامسة إلى السابعة عشرة حول ماذا أحب في وطني سورية “أمي وأبي أخواتي أصدقائي مدينتي قريتي بيتي حديقتي مدرستي” على أن يستعمل في تلوينها “باستيل مائي وفلوماستر الغواش الأكريليك الأحبار الملونة”.

أما في مسابقة التصوير الضوئي فيشارك الأطفال من سن 7حتى 17 بموضوع “مدينتي.. قريتي.. بيتي.. حديقتي.. مدرستي.. آثار وطني.. الشمس.. البحر.. الربيع.. الأشجار.. الأزهار.. العصافير والفراشات.. الغيوم والأمطار..” ويمكن المشاركة بأكثر من صورة وأن تكون من تصوير الطفل نفسه وملتقطة بنفس العام بالكاميرا العادية أو الرقمية أو الهاتف الجوال بدقة تصوير عالية.

وحددت جوائز الأعمال الفائزة في المسابقات المذكورة بعشرين ألف ليرة سورية للفائز الأول وخمسة عشرة ألف ليرة للفائز الثاني وعشرة آلاف للثالث.

وفي المسابقة السنوية لأدباء الأطفال يشترط أن تكون النصوص موجهة لمرحلة الطفولة المبكرة دون ثماني سنوات وأن تربط الطفل بتراثه وواقعه وأن يكون موضوعها مبتكراً فنياً وبعيداً عن الخطابة وأن تكون النصوص جذابة.

كما يشترط أن يقدم المشارك خمس قصص مختلفة المواضيع بلغة عربية فصحى واضحة وملائمة وألا تكون منشورة سابقاً بينما حددت جوائز مسابقة أدباء الأطفال بـ “ثلاثين ألف ليرة للفائز الأول وخمسة وعشرين ألفاً للفائز الثاني وعشرين ألفا للثالث.

يذكر أن آخر موعد لاستلام الأعمال في المسابقات المذكورة الأول من تشرين الأول القادم وتعلن النتائج وتوزع في الربع الأول من العام القادم.

طباعة