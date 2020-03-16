تانيا تواجه مشكلة… جديد سلسلة مكتبة الطفولة

صدر عن سلسلة مكتبة الطفولة التي تقدمها مديرية منشورات الطفل في الهيئة العامة السورية للكتاب قصة جديدة مترجمة بعنوان “تانيا تواجه مشكلة” للكاتبة الهندية كانيكا جي.

وتعد القصة التي ترجمتها للعربية خلود موفق الباني ونفذت رسومها دعاء الزهيري فرصة للتعرف على هذه الكاتبة التي لمع اسمها في السنوات الخمس عشرة الأخيرة بمجال أدب الأطفال وحققت قصصها إقبالاً في مختلف دول العالم.

وتروي القصة حكاية طفلة صغيرة اسمها تانيا تحب جدتها وتحاول إسعادها ولكنها تقع في اختبار محير بين الوفاء بوعد قطعته لجدتها ولقاء يجمعها بصديقتها المفضلة فتختار تانيا الوفاء بالوعد الذي قطعته لجدتها.

وتركز القصة على قيمة مراعاة شعور الآخرين والبعد عن الأنانية وتأثيرها الإيجابي في حياة البشر.

يذكر أن القصة تقع في 19 صفحة من القطع الكبير وهي مرفقة بصور معدة للتلوين من قبل الأطفال.

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