ريال مدريد يضع نجم ليفربول هدفاً رئيسياً له

يستحوذ التعاقد مع نجم نادي ليفربول الإنكليزي، الدولي السنغالي ساديو ماني، على اهتمام إدارة نادي ريال مدريد، التي تخطط من الآن لتعزيز صفوف فريقها بلاعبين جدد.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية إن إدارة الفريق الملكي حددت ماني هدفاً رئيسياً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان معجب كثيراً بماني، ويريد جلبه إلى النادي، مشيرة إلى أن إدارة ريال مدريد واثقه من قدرتها على إغراء الدولي السنغالي.

ويرتبط ماني مع ليفربول بعقد يمتد حتى العام 2023، وسجل 14 هدفاً وصنع سبعة أهداف أخرى في 26 مباراة خاضها مع “الريدز” في الدوري الإنكليزي هذا الموسم، كما أحرز هدفين وصنع هدفاً، في ثماني مباريات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي ودعها فريقه من الدور ثمن النهائي على يد أتلتيكو مدريد، بعد خسارته في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-4).

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