موسكو: واشنطن تعرقل بشكل متعمد جهود إيران لمحاربة فيروس كورونا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تعرقل بشكل متعمد جهود إيران لمحاربة فيروس كورونا عبر العقوبات غير الإنسانية المفروضة على طهران، داعية الإدارة الأمريكية لرفع إجراءاتها الأحادية فوراً.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان “السياسات الأمريكية غير الإنسانية تثير أسفا كبيرا وقلقا عميقا لدينا”، مشيرة إلى أن زمن الوباء العالمي ليس مناسبا لتصفية الحسابات الجيوسياسية وخاصة أنها لا أساس لها بل مفتعلة من قبل واشنطن بهدف تحقيق أجنداتها.

وأعادت الخارجية الروسية إلى الأذهان تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني حول أن حملة الضغط الأمريكية والعقوبات غير الشرعية عائق كبير أمام محاربة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن سبب سقوط عدد كبير من الضحايا في إيران هو السياسات الأمريكية المتعمدة لعرقلة محاربته وأن “ملايين الإيرانيين لم تعد لديهم إمكانية شراء الأدوية اللازمة”.

من جهة ثانية جددت الخارجية الروسية ترحيبها بموقف طهران المتمسك بالاتفاق النووي، مؤكدة عزمها على “الحفاظ على الاتفاق والاستعداد لمواصلة الجهود لإعادة ميزان المصالح المفقود”.

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