حملات تعقيم لمدارس ومعاهد ريف دمشق

ألين هلال:

بدأت مديرية تربية ريف دمشق بتطبيق الخطوات الاحترازية للتصدي لـ«كورونا»، ففي المحافظة 720 ألف طالب وطالبة من كافة المراحل التعليمية، إضافة إلى 32 ألف مدرس، وتحدث مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج لـ «تشرين» عما تقوم به مديرية التربية من تطبيقات عملية في مدارسها، فبعد تعليق الدوام بدأ العمل على تعقيم وتنظيف كافة المدارس والمؤسسات التربوية، بوتيرة عمل عالية إلى حين عودة الطلاب إلى مدارسهم. ومعظم «المنظفات والمعقمات» تقدم بشكل دوري لكل المدارس، مشدداً على الدور الفاعل للمجتمع الأهلي، من مجالس البلديات والمنظمات الشعبية والفعاليات الاقتصادية في المحافظة، ومفاصل المجتمع التي تنبهت لضرورة المشاركة في هذه الإجراءات.

وبيّن فرج أن التعقيم إلى ظهر أمس وصل إلى50 مدرسة على أن يصل العدد إلى ألف مدرسة خلال أسبوع، كما ستشمل حملات التعقيم المدارس الخاصة ورياض الأطفال والمعاهد.

وعن متابعة العمل أكد فرج على الإشراف على عمليات التعقيم من خلال المجمعات التربوية بشكل شخصي، من خلال الموجهين الموجودين للتأكد من الإجراءات، وتقديم مذكرة بالأعمال المنجزة وحجم العمل الذي تم تنفيذه. والخطوة الثالثة تمثلت -حسب فرج- بتعويض الفاقد التعليمي فهناك عدد من الوحدات الدراسية التي لم تنجز ضمن الخطة الدراسية للوزارة بالإضافة إلى الحفاظ على نسبة دوام معينة وهذه الوحدات الدراسية سيتم تعويضها من خلال المنصة التربوية الإلكترونية السورية، وبرامج التربوية السورية ومن خلال عدد من الدروس التي ستبث عبر الإنترنت، كما عملت تربية الريف على تكليف العديد من الموجهين الاختصاصيين بإعداد دروس وندوات تعليمية ليصار إلى بثها من خلال صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لمديرية التربية، وهي إجراءات تعويضية إلى حين عودة الطلاب لمدارسهم, وشدد فرج على عدم إثارة الذعر والقلق في نفوس الطلاب فهم بحاجة لتطمينات وعدم الاستهتار بتطبيق قواعد السلامة الصحية.

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