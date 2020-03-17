مالك الجاسم:

اتخذت محافظة دير الزور جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي لمرض كورونا، وفي هذا الإطار قامت مديرية صحة دير الزور بالإجراءات المطلوبة لتأمين السلامة الصحية وأكد الدكتور بشار شعيبي- مدير صحة دير الزور أن المديرية قامت بفرز عيادة متنقلة على معبر البوكمال الحدودي إضافة لفرز ثلاثة عناصر من الصحة، وأجهزة مسح حراري لفحص القادمين من خارج سورية. أما ما يخص المعابر النهرية والتي يبلغ عددها خمسة معابر، فتم فرز فريق طبي مؤلف من شخصين مع جهاز مسح حراري لكل معبر لفحص الداخلين إلى المحافظة.

وأضاف الشعيبي أنه تم تجهيز جناح عزل يتسع لـ 12 مريضاً، وتزويده بكل المستلزمات ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة ووزارة الصحة.

وتم عقد اجتماع موسع برئاسة- محافظ دير الزور حول هذا الموضوع، وقد اتخذت المحافظة كل ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذا المرض.

بدوره بديع بطاح- معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور أكد أن المديرية وضعت خطة عمل لتكثيف دوريات حماية المستهلك على أسواق المدينة والريف لقمع المخالفات من حيث ارتفاع الأسعار واحتكار المادة، وأكد على ضرورة تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفة والاتصال على الرقم المخصص لهذه الغاية.

من جهته أكد أحمد طليوش- مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور أن عناصر المديرية من مفتشي العمل يقومون بجولة تفقدية للمنشآت الخاصة لتطبيق قانون العمل وأحكام القرار الوزاري رقم 28 لعام 2010 الناظم للسلامة والصحة العامة والقرارات الصادرة من قبل رئاسة الوزراء ووزارة الشؤون الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وأضاف طليوش أن كل المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 17 لعام 2010 و التي تتم زيارتها تقيدت بمضمون القرارات بتطبيق شروط توفر السلامة الصحية العامة والنظافة على كل الصعد، ويتم حالياً التعاون مع مختلف القطاعات بالمحافظة حسب توجيهات المحافظ لنشر التوعية والالتزام بشروط الصحة العامة.

وأكد إبراهيم الأسعد مدير المخابز بدير الزور أنه تم اتخاذ إجراءات السلامة الصحية المطلوبة لكافة عمال المخابز، ومنع دخول أي شخص من غير العاملين فيها، ونشر التوعية من حيث التقيد بالنظافة الشخصية كما تم افتتاح منافذ بيع مباشر للمواطن للحد من حالة الازدحام على الأفران.

وبما يخص قطاع النقل قال مضحي المحيمد عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور مسؤول قطاع النقل: تم تعقيم كل حافلات النقل الجماعي (البولمان) وكذلك تنفيذ حملة تعقيم داخل الكراج بالتعاون مع مجلس مدينة دير الزور وتوجيه أصحاب الحافلات وشركات النقل إلى ضرورة التعقيم اليومي.

وأضاف المحيمد أنه تم تعقيم حافلات النقل الداخلي لتطبيق شروط السلامة والصحة العامة وكذلك وضع برنامج لعملية التعقيم بشكل مستمر لسلامة المواطنين ، ووضع جهاز مسح حراري لفحص المواطنين ضمن كراج البولمان.

كماعملت السورية للتجارة وعبر منافذ البيع المباشرة داخل مدينة دير الزور وريفها على توفير جميع المواد التي يحتاجها المواطن، وفي هذا الإطار أكد مدير «السورية للتجارة» أغيد الجويشي أنه تم افتتاح منفذين للبيع المباشر في الميادين والطريف، وبذلك يصبح عدد المنافذ 21 منفذاً، وتم اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الازدحام، وتوزيع كمامات للموظفين الذين يتطلب عملهم الاحتكاك مع المواطن ومتابعة عملية التعقيم والنظافة العامة.

بدوره أكد رائد منديل رئيس مجلس مدينة دير الزور أنه تم التوجيه لتكثيف عمل ورشات النظافة ورش المبيدات ضمن أحياء المدينة، وتسيير دوريات لإغلاق صالات الأفراح وتطبيق القرار بمنع تقديم (النرجيلة) في المقاهي والمطاعم والتشديد على المطاعم ومحال المأكولات الشعبية لتطبيق إجراءات النظافة والشروط الصحية.

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