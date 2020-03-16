الصين: العقوبات المفروضة على إيران غير إنسانية ويجب رفعها

دعت الصين اليوم إلى رفع العقوبات أحادية الجانب المفروضة على إيران، مؤكدة أنها غير إنسانية وألحقت الضرر بالقطاع الصحي في البلاد.

ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية للأنباء عن قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله في بيان صحفي: الصين تحث على رفع العقوبات عن إيران بشكل فوري لتجنب التأثير في الحرب التي تخوضها على فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 وتدمير اقتصاد البلاد ومعيشة الشعب.

وحذر قنغ من أن العقوبات الأحادية المفروضة على إيران أثرت بشكل مباشر على القطاع الصحي ويمكن أن تؤثر بشكل خطير على جهودها في مكافحة الفيروس.

ودعا قنغ المجتمع الدولي إلى التعاون مع إيران في حماية أمن الصحة العامة عالمياً وإقليمياً بشكل مشترك، مشيراً إلى أن الصين تولي اهتماماُ كبيراً للوضع في إيران وستواصل تقديم المساعدة لها وفقاً لقدراتها واحتياجات طهران.

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