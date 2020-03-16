دبور: سورية تعرضت لحرب إرهابية بسبب مواقفها الوطنية والقومية

أكد الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي في الأردن فؤاد دبور أن سورية تعرضت لحرب إرهابية كونية بسبب مواقفها الوطنية والقومية واحتضانها المقاومة وعملها على حماية الحقوق العربية واسترجاع الحقوق المسلوبة.

وقال دبور في مقال نشر اليوم: إن سورية وقفت دائماً بوجه الحركة الصهيونية وكيانها الغاصب لأرض فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان كما بقيت على الدوام تواجه وتقاوم المخططات الإمبريالية الأمريكية والاستعمارية والتركية التي تستهدف الأمة العربية وحركاتها التحررية وقضاياها الوطنية والقومية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ولفت دبور إلى أن مواقف سورية حالت دون تمرير مخططات التقسيم والهيمنة وتصفية القضية الفلسطينية ولاسيما ما تسمى “صفقة القرن” واختارت الصمود في مواجهة الضغوط والتهديدات ولذلك جرى التآمر عليها وشن حرب إرهابية عالمية ضدها واستقدام مجموعات إرهابية دموية تم تدريبها وتسليحها وتهريبها إلى سورية من قبل أنظمة غربية وعربية وإقليمية في مقدمتها نظام أردوغان الإخواني.

طباعة