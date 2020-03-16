انتهاء زراعة القمح بنسبة تنفيذ 75% والشعير 100%

أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الانتهاء من زراعة محصولي القمح والشعير لهذا الموسم في مختلف المحافظات حيث تمت زراعة 1352984 هكتاراً من محصول القمح بنسبة تنفيذ 75 بالمئة منها 582092 هكتاراً مروياً و770892 هكتاراً بعلاً في حين بلغت المساحات المزروعة بمحصول الشعير 1505765 هكتاراً بنسبة تنفيذ 100 بالمئة من الخطة المقررة منها 60284 هكتاراً مروياً و1499866 هكتاراً بعلاً وفقاً لمدير الإنتاج الزراعي بالوزارة عبد المعين قضماني.

وأكد قضماني في تصريح لـ سانا أن السعر الجديد للقمح الذي حدده مجلس الوزراء أمس والبالغ 225 ليرة للكيلو الواحد جيد وتشجيعي ومبني على دراسة التكاليف التي قامت بها لجنة دراسة التكاليف مؤخراً حيث يعطي هذا السعر هامش ربح نحو 45 بالمئة من التكاليف لافتاً إلى أن الدراسة حددت تكلفة سعر الكيلو بـ 155 ليرة والسعر الجديد يضيف ربح 70 ليرة وهذا يشجع الفلاحين على تسليم محصولهم لمراكز مؤسسة الحبوب ويحقق عائداً اقتصادياً مقبولاً لهم.

وأوضح قضماني أن إجمالي المساحات المزروعة بالبقوليات بلغ 167855 هكتاراً منها 111626 هكتار عدس و15534 هكتار فول حب و5797 هكتار بازلاء و34898 هكتار حمص، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ خطة المحاصيل الطبية والعطرية بلغت 102 بالمئة بزراعة 81101 هكتار منها 57781 هكتار كمون و3433 هكتار يانسون و6400 هكتار حبة البركة و13734 هكتار كزبرة.

وأشار قضماني إلى أنه تمت زراعة 12451 هكتاراً من خطة البطاطا العروة الربيعية في محافظات حمص وحماة والغاب وإدلب وطرطوس واللاذقية ودرعا.

ووفق قضماني فإن تنفيذ خطة المحاصيل الشتوية انتهى وخاصة القمح والشعير وبقي فقط من البقوليات الغذائية الحمص الربيعي، لافتاً إلى أن وضع محصول القمح جيد.

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