خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر في الحسكة من الخدمة باعتداء تركي جديد

خرجت محطة تحويل كهرباء ناحية تل تمر بريف محافظة الحسكة الغربي من الخدمة مساء اليوم نتيجة استهداف الخطوط الكهربائية المغذية لها من قبل العدوان التركي.

وذكر مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن العدوان التركي استهدف خط 66 ك.ف المغذي للمحطة وذلك في منطقة أم الكيف التابعة لريف ناحية تل تمر ما أدى إلى خروجها من الخدمة وحرمان الأهالي من التيار الكهربائي مبيناً أن ورشات الصيانة ستعمل على صيانة الشبكة الكهربائية وإعادتها إلى الخدمة بأقرب وقت ممكن.

يشار إلى أنه للمرة الرابعة تخرج محطة تحويل كهرباء تل تمر من الخدمة منذ الشهر الماضي ولتاريخه نتيجة استهدافها المتقصد من قبل قوات الاحتلال التركي لحرمان الأهالي من خدمات البنى التحتية.

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