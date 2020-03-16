مجلس مدينة حلب يتخذ إجراءات وقائية للتصدي لـ كورونا

اتخذ مجلس مدينة حلب مجموعة إجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا من خلال القيام بحملات نظافة وتعقيم في الشوارع الرئيسية والساحات العامة والأحياء الشعبية وتشديد الرقابة على أصحاب محلات بيع المواد الغذائية واللحوم وصالونات الحلاقة.

وأوضح الدكتور معد المدلجي رئيس مجلس مدينة حلب في تصريح لمراسل سانا أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية للتصدي لفيروس كورونا والاستنفار الكامل لمديريتي النظافة والشؤون الصحية لإجراء حملات نظافة وتعقيم في المنشآت العامة والسياحية والمستشفيات والحدائق ومحطات الوقود والسكن الجامعي.

كاميرا سانا رصدت حملة النظافة والتعقيم حيث بين ابراهيم ابراهيم مدير الشؤون الصحية أن المديرية كثفت من جولات عناصرها على الأسواق لمراقبة محلات بيع الأطعمة واللحوم والمواد الغذائية والتأكد من مدى التزامها بتعليمات النظافة والتعقيم ومنع بيع الأطعمة المكشوفة وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات للعاملين فيها مع الاستعداد التام لتلقي كل شكاوي الأخوة المواطنين.

ولفت ابراهيم إلى أن المديرية تعمل على نشر التوعية بين المواطنين للتصدي لفيروس كورونا من خلال غسل اليدين جيدا بالماء والصابون واستخدام المعقمات والمطهرات بانتظام وتجنب ملامسة الوجه باليدين واستخدام المناديل عند السعال والعطاس وتناول المشروبات الساخنة وتجنب التواجد في الاماكن المكتظة والتجمعات.

وأشار عدد من المواطنين إلى ارتياحهم لجدية الإجراءات المتخذة والتي لمسوها أثناء تسوقهم من محلات الأطعمة والمواد الغذائية مؤكدين ضرورة استمرارها مع الحفاظ على النظافة الشخصية والابتعاد عن التجمعات.

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