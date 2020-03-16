الجامعة الافتراضية تتيح أداة الصف الافتراضي الإلكترونية لمدرسي وطلاب الجامعات الحكومية والخاصة

أعلنت الجامعة الافتراضية السورية عن إتاحة أداة الصف الافتراضي الإلكترونية المعتمدة لديها لجميع المدرسين والطلاب في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة مجاناً بما يسمح باستمرار العملية التعليمية وتعويض الفاقد التعليمي للطلاب بعد اتخاذ قرار تعليق الدوام في الجامعات والمعاهد والمدارس حتى الـ 2 من نيسان القادم.

رئيس الجامعة الدكتور خليل العجمي أوضح في تصريح لـ سانا اليوم أن أداة الصف الافتراضي الموجودة على موقع الجامعة الإلكتروني مع دليل باللغة العربية تسمح بتسجيل المحاضرات من قبل المدرسين باستخدام أدوات بسيطة وحجوم تخزين صغيرة لتسهيل عملية الرفع والتحميل بحيث يمكن للأستاذ تسجيلها وتحميلها على موقع الجامعة المعنية أو على أي منصة موقع يراه مناسباً ويمكن للطلاب تحميلها وسماعها من خلال نفس الأدوات.

وأشار إلى أنه يمكن لأي أستاذ وطالب سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة تنزيل هذه الأداة على حاسبه الشخصي من موقع الجامعة الافتراضية والبدء باستخدامها.

وأكد الدكتور العجمي أن الجامعة تضم نحو 30 ألف طالب وأكثر من 400 أستاذ من مختلف الجامعات جميعهم مستعدون لتقديم المساعدة والعون للراغبين في هذا المجال.

وكان مجلس الوزراء قرر تعليق الدوام في الجامعات والمعاهد والمدارس استكمالاً لإجراءات التصدي لفيروس كورونا.

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