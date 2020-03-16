وزارة الصحة: تحليل 103 عينات لحالات مشتبه بإصابتها بكورونا حتى الآن والنتائج سلبية

أعلنت وزارة الصحة أن المخبر المرجعي بالوزارة الخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد أجرى تحليلاً لـ 103 عينات لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا حتى اليوم وأن نتائجها كانت سلبية أي لا توجد إصابة بالفيروس مثبتة حتى الآن.

ولفت مدير المخابر العامة بوزارة الصحة الدكتور شبل خوري في تصريح لمندوبة سانا إلى إجراء تحليل لأكثر من 30 عينة خلال الـ 24 ساعة الماضية أتت من مختلف المشافي العامة والخاصة والمراكز الصحية بعد رفع الطاقة الاستيعابية للمخبر ليتمكن من إجراء اختبار لـ “30 إلى 40” عينة يومياً بالتوازي مع زيادة المستلزمات والكوادر الفنية المؤهلة.

وكانت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية قد جهزت المخابر العامة بوسائل التشخيص والشواهد المعيارية “الكيتات” المطلوبة لإجراء تحاليل لحالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا إضافة لمهامها في الكشف عن حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وإنفلونزا الخنازير وغيرها.

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