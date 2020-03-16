إجراءات الوقاية من “كورونا” تصل إلى التجاري السوري

ألين هلال - تشرين :

تنفيذاً لتوصيات مجلس الوزراء وجه وزير المالية المصارف العاملة في القطر إلى أهمية اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في محاولة للمساعدة لتجاوز الأزمة في ظل انتشار الفيروس في الدول المجاورة والعالم.

وبناءً عليه وجهت إدارة المصرف التجاري السوري إلى ضرورة إلغاء جهاز البصمة في الإدارة والفروع ، وللتقيد بالدوام من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة عشر إعتباراً من يوم الأحد تاريخ 15/3 ولغاية 2/4 .

كما أوصت الإدارة بمراعاة الأمهات ممن لديهن أطفال في سن الحضانة وإعفائهن من الدوام خلال الفترة المذكورة أعلاه، وعليه تقرر إغلاق دار الحضانة في المصرف التجاري السوري.

وكلف الدكتور علي يوسف كل من مدراء الإدارات والفروع بتحديد الحد المطلوب من العاملين وفق نظام المناوبات بما يضمن حسن الأداء وسير العمل.

ووجه مدير عام المصرف مكتب الجاهزية في دمشق ومدراء الفروع إلى ضرورة التواصل مع السيد المحافظ في كل المحافظات لتأمين مستلزمات التعقيم، والإشراف المباشر على عمل شركات التنظيف المتعاقد معها ، والتأكيد على الاهتمام بنظافة الصرافات وتعقيمها من الخارج وكذلك تغذيتها بما يضمن استمرارية عملها .

وطالب د.يوسف أمانة السر بوضع خطة إعلامية متكاملة من خلال المكتب الصحفي للتوعية حول طرق الوقاية من الفيروس عبر موقعه الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع مدراء الفروع والمديريات المعنية.

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