العدوان السعودي يقصف مأرب بالقنابل العنقودية

استهدف طيران العدوان السعودي اليوم محافظة مأرب بثماني عشرة غارة بينها غارات بقنابل عنقودية كما شن سلسلة غارات على محافظات أخرى في تصعيد من قوى العدوان ضد المدن والبلدات اليمنية.

وأفاد موقع” المسيرة نت “بأن طيران العدوان شن 18 غارة على مديرية صرواح في مأرب بعضها بالقنابل العنقودية بينما شن أربع غارات على مديريتي خب والشعف بمحافظة الجوف واستهدف بغارتين منطقة العرقوب بمديرية خولان الطيال في محافظة صنعاء وغارتين على منطقة المزرق بمديرية حرض في حجة.

من جهته أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية اليمنية تصدت اليوم لتشكيل قتالي مكون من عدد من الطائرات الحربية من طراز “اف 15” في سماء محافظة الجوف بمنظومة “فاطر1” الدفاعية وأجبرتها على المغادرة دون أن تتمكن من تنفيذ أي أعمال عدائية.

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