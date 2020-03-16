تنظيف المدارس وتفعيل عمل المستوصفات المدرسية

دعت وزارة التربية مديرياتها في المحافظات كافة إلى تنفيذ إجراءات السلامة والأمان في المدارس جميعها وتنظيفها وتعقيم المرافق الصحية فيها بالوسائل المتاحة وإنهاء تنظيف المدارس كافة قبل انتهاء فترة تعليق الدوام المدرسي في الثاني من نيسان القادم وتفعيل عمل المستوصفات المدرسية لمتابعة حالات الطلاب والمعلمين في المنطقة التعليمية.

وفي بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم شددت الوزارة على ضرورة تفعيل دور دوائر ومستوصفات الصحة المدرسية المركزية والفرعية خلال فترة تعليق الدوام لاستقبال التلاميذ والطلاب والمعلمين والمدرسين المرضى في كل منطقة تعليمية وتقديم المساعدة المطلوبة لهم وتأمين وسائل الوقاية الفردية للعاملين في مستوصفات الصحة المدرسية من أطباء ومساعدات “قفازات وكمامات طبية وكحول طبي وجيل كحولي معقم للأيدي” لاستخدامها أثناء التعامل مع المرضى.

وأكدت الوزارة على ضرورة تأمين سبل الحماية والوقاية للعاملين في المستوصفات الطبية وفق الإمكانات المتاحة بالإضافة إلى تخصيص مدرسة في كل محافظة ويكلف فريق عمل لا يقل عن 15 عاملاً من دائرتي الصحة المدرسية والجاهزية ومن ذوي الخبرة للتعامل مع أي حالة طارئة.

وأشارت الوزارة إلى أهمية المحافظة على البيئة الفيزيائية المدرسية من خلال استثمار فترة تعليق الدوام في إجراء تعقيم واسع وتنظيف وصيانة الحمامات والمغاسل والمشارب وخزانات المياه باستخدام مادة الكلور وإصلاح التالف منها بالإضافة لتنظيف المقاعد والأبواب والنوافذ وخاصة القبضات والأدراج بشكل كامل.

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