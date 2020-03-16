تعقيم المدينة الجامعية في اللاذقية

ضمن الإجراءات المتبعة للتصدي لفيروس كورونا المستجد تقوم إدارة المدينة الجامعية في جامعة تشرين بأعمال التعقيم الداخلي والخارجي للوحدات السكنية.

الدكتور حبيب محمد محمود مدير المدينة الجامعية أشار في تصريح لـ سانا إلى أن حملة التعقيم والنظافة تتم بالتعاون مع رئاسة الجامعة ومجلس مدينة اللاذقية وتشمل الجامعة والوحدات السكنية والتي تضم 23 وحدة سكنية موزعة بين السكن القديم والحديث.

ولفت محمود إلى أنه يتم تنظيف وتعقيم الوحدات السكنية من الداخل والخارج وتنظيف وتعقيم المسطحات الخضراء وأماكن تموضع الحاويات.

ودعا محمود الطلاب إلى اتباع قواعد النظافة العامة وعدم المصافحة والابتعاد عن الازدحام باعتبارها العامل الأساسي للوقاية من الفيروس إضافة إلى التقيد بالتعليمات التي أوصت بها وزارة الصحة.

من جهته أشار مدير النظافة في مجلس مدينة اللاذقية المهندس أحمد فضة في تصريح مماثل إلى أن المديرية تتابع خطة المحافظة من حيث إجراءات التعقيم والنظافة لتشمل التعقيم الخارجي والداخلي في الأماكن المزدحمة والأسواق التجارية والكراجات والمباني العامة ودور العبادة مع تقديم ألبسة السلامة العامة لجميع العمال.

ولفت إلى أن ورشات المديرية تعمل في المدينة الجامعية لمؤازرة الدائرة الهندسية من خلال تزويد العمال بملابس السلامة والتعقيم الخارجي بالمواد الخاصة.

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