القضاء على ستة إرهابيين شمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم القضاء على ستة إرهابيين في استهداف وكر لهم في منطقة أبو شلة شمال سيناء.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان إن قطاع الأمن الوطني حصل على معلومات بشأن اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية في منزل قيد الإنشاء بطريق أبو شلة المتفرع من الطريق الساحلي ببئر العبد في شمال سيناء واتخاذه وكراً لهم ومركزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأضاف البيان إنه تم استهداف منطقة اختباء العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق الرصاص ما أسفر عن مصرع ستة منهم وعثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية وعبوات متفجرة.

وتخوض القوات الأمنية المصرية منذ شباط عام 2018 عملية عسكرية مكثفة للقضاء على التنظيمات الإرهابية في سيناء ما أسفر عن مقتل واعتقال المئات منهم.

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