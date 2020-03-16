وفاة مدرب إسباني بكورونا

توفي المدرب الإسباني لكرة القدم، الشاب فرانسيسكو غارسيا، اليوم، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت صحفية “ماركا” الإسبانية، أن غارسيا البالغ من العمر 21 عاماً، والذي عمل كمدرب لفريق شباب أتلتيكو بوتادا ألتا بمدينة ملقا، توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وأشارت التقارير إلى أن المدرب الإسباني تم تشخيص حالته بأنه يعاني من سرطان الدم مع إصابته بأعراض كورونا، مشيرة إلى أنه لم ينجح في محاربة الفيروس، منوهة أن غارسيا هو الضحية الخامسة للوباء في منطقة ملقا، وأنه الأصغر سناً من بين الآخرين الذين هم في السبعينيات والثمانينيات.

ونعى الحساب الرسمي لفريق ملقا لكرة القدم على موقع “تويتر” المدرب الشاب غارسيا، معرباً عن تعازيه لأسرته وأصدقائه.

يذكر أن السلطات الإسبانية قررت في وقت سابق، تعليق جميع الأحداث والأنشطة الرياضية، في محاولة لحماية اللاعبين والحد من تفشي الفيروس.

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