البورصة المصرية تتأثر بكورونا

أغلقت البورصة المصرية على تراجع نسبته 7.1 في المئة متأثرة بانتشار فيروس كورونا المستجد الذي صنفته منظمة الصحة العالمية “جائحة”.

اوبحسب ما نشرته جريدة البورصة اليومية على موقعها الإلكتروني، فقد أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصري “إيجي إكس 30″، بختام جلسة اليوم على تراجع 7.09 في المئة، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني 2016 عند صدور قرار تحرير سعر الصرف، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 6.58 في المئة.

وشهدت تعاملات اليوم ارتفاع أسهم ثماني شركات فقط، بينما تراجعت أسهم 133 شركة، ولم تتغير أسهم 30 شركة أخرى.

وشهدت جلسة اليوم وقف التعامل على أسهم 96 شركة مدة عشر دقائق بسبب تجاوزها نسبة التراجع المقررة بـ 5 في المئة، كما أوقفت جلسة التداول في الساعة الأولى لمدة نصف ساعة بسبب انخفاض مؤشر “إيجي إكس 100(الأوسع نطاقا)”.

وشهدت بورصات العالم تراجعات شديدة خلال الفترة الماضية منذ ظهور وباء كورونا، وزادت التراجعات مع إعلان منظمة الصحة العالمية كورونا كوباء عالمي.

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