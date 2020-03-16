المركزي الروسي ينصح بالدفع الإلكتروني احترازاً من كورونا

أعلن المصرف المركزي الروسي، اليوم، أن التعاملات النقدية قد تكون قناة لانتقال الفيروسات ومن الأسلم دفع ثمن السلع والخدمات عبر بطاقات الدفع الإلكتروني غير التلامسية.

وقال المركزي الروسي في بيان: يسلّم المركزي الروسي لمؤسسات ائتمان الأوراق النقدية “النظيفة”، التي يتم الاحتفاظ بها وفقاً للإجراءات القياسية مدة 14 يوماً على الأقل بعد تاريخ الاستلام، متوسط العمر المتوقع للفيروس التاجي على الورق، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، هو 3-4 أيام.

وأضاف البيان لا تقدم منظمة الصحة العالمية أي توصيات صارمة بعدم استخدام النقود، ولكن من الناحية النظرية يمكن أن تكون النقود قناة لانتقال الفيروسات، لذا يُنصح بشدة بغسل أياديكم وعدم لمس وجهك عند استخدام النقود في حساباتكم.

يذكر أيضاً أنه ينبغي اتخاذ احتياطات مماثلة عند طلب أرقام تعريف الهوية الشخصية (الرقم السري) عند دفع ثمن المشتريات باستخدام البطاقة الإلكترونية. والأكثر أماناً هي الدفع الإلكتروني غير التلامسي.

وفي وقت سابق أفاد المكتب الصحفي لمنتج الأوراق النقدية – “غوزناك” لوكالة “سبوتنيك” أن الأوراق النقدية الروسية تتم معالجتها بمواد مطهرة خاصة، وتالياً فهي محمية من الفيروسات والميكروبات.

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