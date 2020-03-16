حملات تعقيم وتنظيف لمدارس القامشلي

بدأت الكوادر العاملة في القطاع التربوي بمدينة القامشلي وريفها حملة نظافة وتعقيم لمدارس المدينة والريف بهدف الوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على بيئة نظيفة.

وشملت الحملة تنظيف الشعب الصفية والممرات ودورات المياه وصيانتها ورشها بالمعقمات وتعقيم خزانات المياه بمشاركة العشرات من الكوادر التربوية في المدينة والريف.

وأكد رئيس المجمع التربوي في القامشلي حسن الحسين في تصريح أن الحملة تأتي استجابة من الكوادر العاملة في القطاع التربوي للإجراءات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا واستغلال فترة توقف الدوام في المدارس لإيجاد بيئة نظيفة خالية من التلوث لتكون مدارسنا جاهزة لاستقبال الطلاب والتلاميذ مع استئناف الدوام.

وأشار الحسين إلى أن الحملة شملت مدارس ريف ومدينة القامشلي وبإشراف مباشر من المجمع التربوي وشملت كل المرافق والقطاعات التابعة للمجمع في القامشلي، لافتاً إلى حرص الكوادر على الالتزام بإجراءات النظافة العامة والسلامة ومؤكداً استمرار الكوادر التربوية في الحملة.

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