رسمياً .. “الكاف” يكشف مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” اليوم الاثنين، عن الملعبين اللذين سيستضيفان المباراتين النهائيتين لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2019/2020.

وقال “الكاف” عبر حسابه في موقع “تويتر”: إن ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية يستضيف نهائي دوري الأبطال لموسم 2019/20 يوم 29 أيار .. وملعب الرباط المغربية، يستضيف نهائي كأس الكونفدرالية لموسم 2019/20 يوم 24 أيار”.

وهذه هي المرة الأولى التي سيقام فيها نهائي المسابقتين القاريتين من مباراة واحدة، بدلاً من نظام مباراتي الذهاب والإياب.

وانحصرت المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم بين أربعة أندية، حيث يواجه الزمالك المصري نادي الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي الأول، فيما يلتقي الأهلي المصري مع الوداد المغربي في نصف النهائي الثاني.

وتقام مباراتا ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، أحد يومي 1 أو 2 أيار المقبل في المغرب، على أن تقام مواجهتا الإياب أحد يومي 8 أو 9 من الشهر ذاته في مصر.

أما في مسابقة كأس الكونفدرالية، فسيلعب نهضة بركان المغربي ضد مواطنه حسنية أكادير، وحوريا الغيني ضد بيراميدز المصري، ليتأهل فريقان من بين الأربعة للمباراة النهائية.

المصدر: موقع “الكاف”

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