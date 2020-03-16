إجراءات احترازية.. تعقيم في دمشق

في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد حفاظاً على سلامة المواطنين نفذت محافظة دمشق، اليوم، حملة تعقيم لباصات الشركة العامة للنقل الداخلي وعدد من الحدائق العامة وكراج درعا السويداء وجسر السيد الرئيس.

وبيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن الدباس في تصريح لمندوب سانا أنه تم تعقيم 170 حافلة لشركة النقل الداخلي وفقاً للخطة الموضوعة التي تشمل التعقيم اليومي وغسل الباصات من الداخل والخارج ومسح المقاعد، مبيناً أنه لن يتم السماح لأكثر من 6 أشخاص بالوقوف ضمن الباص بعد امتلاء المقاعد منعاً للازدحام بهدف توفير بيئة آمنة ونظيفة للركاب.

وأشار الدباس إلى أنه تم توجيه كتاب إلى جميع شركات النقل الداخلي الخاصة بدمشق لتعقيم حافلاتها ثلاث مرات يومياً والالتزام بعدم السماح بوقوف أكثر من 6 أشخاص ضمن الباص بعد امتلائه، مؤكداً أن أي حافلة لا تلتزم بالقرار سيتم تنظيم ضبط بحقها وحجزها.

وقامت مديرية الحدائق بالمحافظة بحملة تعقيم لعدد من الحدائق شملت ألعاب الأطفال ومقاعد الجلوس والمغاسل ودورات المياه وسلال القمامة وفق مدير الحدائق المهندس محمود مرتضى، مشيراً إلى أن أعمال التعقيم شملت حدائق تشرين والمنشية والشامي والنيربين والجاحظ وأبو علاء المعري والجلاء والشيخ سعد والميدان والسبكي والمدفع وعرنوس وحديقة الزاهرة الجديدة.

ولفت مرتضى إلى أنه تم توزيع المعقمات ومواد التنظيف على عمال الحدائق والكمامات لعمال رش المبيدات الجرثومية، مؤكداً أن الاستمرار بأعمال التعقيم اليومية ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا للمحافظة على الصحة العامة وضمان الوقاية وسلامة المجتمع.

وضمن أعمال التعقيم التي تتخذها المحافظة قامت مديرية النظافة بحملة تعقيم لكراج درعا السويداء شملت المرافق العامة وحافلات النقل الجماعي “البولمانات” والسرافيس حيث تم تعقيمها من الخارج والداخل والأماكن التي يستخدمها الركاب أثناء الصعود والنزول إضافة لتعقيم جسر المشاة وجسر السيد الرئيس بالكامل وجسر مشاة الحياة وسوق الصالحية المبلط وفقاً لمدير النظافة المهندس عماد العلي.

وقامت ورشات المديرية وفقا لمدير النظافة بأعمال تنظيف وشطف عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة وبعض الأسواق والمواقع التي تشهد ازدحاماً وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

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