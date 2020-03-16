إصلاح الصراف المعطل في عقاري الحسكة

خليل اقطيني- تشرين:

أخيراً وبعد طول انتظار تم إصلاح الصرّاف الآلي المعطل في المصرف العقاري في الحسكة ووضعه بالخدمة أمام زبائن المصرف.

وذكر مدير المصرف أحمد عيد لـ (تشرين) أن إصلاح الصرّاف تم من خلال فني شركة الصيانة الذي حضر إلى الحسكة بتكليف من الإدارة العامة للمصرف، وقام بالكشف على الصرّاف وإصلاحه. وتم على الفور وضع الصرّاف بالخدمة, الأمر الذي خفف كثيراً من الازدحام على المصرف كونه لا يملك حالياً سوى صرّافـَيـْن اثنين واحد داخل المصرف والثاني خارجه، وهما يؤديان خدمة ثمينة للزبائن والمتعاملين مع المصرف من جهة وللمصرف من جهة ثانية، وذلك من خلال تخفيف الضغط على الصناديق في بهو المصرف، لكن خلال شهر كانون الثاني الماضي تعطل أحد الصرّافـَيـْن وهو الصرّاف الموجود على باب المصرف، ما أدى إلى تشكيل ازدحام من قبل الزبائن داخل المصرف سواء على الصرّاف الوحيد الذي مازال يعمل أو على الصناديق.

وأوضح عيد أن الصرّاف المعطل كان يؤدي خدمة كبيرة للمصرف كونه موجوداً على باب المصرف من الخارج ويبقى في حالة عمل حتى خارج أوقات الدوام أي باستطاعة الزبائن السحب منه في هذه الأوقات وفي أيام العطل. مبيناً أنهم أبلغوا الإدارة العامة بتعطل هذا الصرّاف وتوقفه عن العمل فور تعطله بكتاب رسمي بتاريخ 19/1/2020 وطلبوا منها إرسال أحد الفنيين لإصلاحه.

وعن الصرّافـَيـْن الجديدين اللذين قال المدير العام للمصرف الدكتور مدين علي في تصريحه لتشرين المنشور في صفحة أحوال الناس في العدد الصادر بتاريخ 3/2/2020 أنه تم تخصيصهما لمحافظة الحسكة وسيتم إرسالهما إلى المحافظة خلال الأيام القادمة، مضيفاً أن الإدارة العامة لم ترسل هذين الصرّافـَيـْن إلى المحافظة حتى الآن لأسباب لا يعرفها.

ونحن بدورنا نتمنى من المدير العام للمصرف العقاري في دمشق تنفيذ ما وعد به وإرسال الصرّافـَيـْن الجديدين المخصصين للحسكة بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن المصرف العقاري في الحسكة كان يملك 3 صرّافات عاملة موزعة في مختلف أنحاء المدينة، إضافة إلى صرّاف واحد في مقر المصرف، لكن الصرّافات الثلاثة في المدينة تعطلت وتعذر إصلاحها وتمت الاستفادة من قطعها لصيانة وإصلاح الصرّاف القديم الموجود على باب المصرف والصرّاف الذي تم تركيبه في وقت لاحق داخل مقر المصرف ولم يبق من تلك الصرّافات إلا الهياكل فقط.

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