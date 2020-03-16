تعليق حركة الطيران في مصر

أعلن رئيس مجلس الوزراء في مصر مصطفى مدبولي، أنه تم تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس القادم.

وأوضح مدبولي أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 آذار المقبل، وأن الهدف من هذا القرار منع انتشار فيروس كورونا.

وكانت السلطات في مصر قد علقت الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الأحد 15 آذار ، وذلك في إطار خطة شاملة للتعامل مع تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

المصدر: اليوم السابع

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