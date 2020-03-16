44 ضبطاً لمقاهٍ ومحلات مخالفة للشروط الصحية في دمشق

في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد حفاظاً على سلامة المواطنين نظمت محافظة دمشق أمس ثلاثة ضبوط بحق أصحاب مقاه تقدم النراجيل و41 ضبطاً بحق أصحاب محال مخالفة للشروط الصحية.

مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق الدكتور شادي خلوف بين في تصريح لمندوب سانا، اليوم، أن المقاهي الثلاثة التي تم تنظيم الضبوط بحق أصحابها اثنان منها في منطقة الربوة والثالث في القنوات لتقديمها النراجيل وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإغلاقها وذلك بناء على القرارات الحكومية حول منع تقديم النراجيل في المقاهي والمطاعم ضمن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضح خلوف أن دوريات الرقابة الصحية نظمت خلال جولاتها على الأسواق 41 ضبطاً بحق أصحاب المحال المخالفة للشروط الصحية ووجهت إنذارات لأصحاب المحال التي بحاجة لاستكمال النواقص الصحية مؤكداً أن دوريات الرقابة الصحية تكثف وجودها بالأسواق وأماكن بيع المواد الغذائية وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للشروط الصحية وختم المحلات المخالفة بالشمع الأحمر.

ودعا مدير الشؤون الصحية أصحاب المطاعم والمحال الغذائية والجمعيات الحرفية إلى زيادة الاهتمام بالنظافة والتعقيم المستمر وتنفيذ التعليمات الحكومية لضمان السلامة العامة.

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