مقترح جديد لإنهاء أزمة دوري أبطال أوروبا

ينتظر أن يصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خلال اجتماع أعضائه غداً الثلاثاء، قراراً بشأن مصير مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي اللتين تم إيقافهما بسبب تفشى كورونا.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية وإنجليزية، أن الاتحاد الأوروبي، سيناقش الإجراءات الخاصة باستكمال دوري الأبطال والدوري الأوروبي، مضيفة أن المقترح الأبرز هو استكمال المسابقتين لكن بنظام جديد نظرا لضيق الوقت المتبقي على نهاية الموسم الحالي، حيث من المقرر أن يقام نهائي الدوري الأوروبي يوم 27 أيار المقبل، على أن يقام في الـ30 من نفس الشهر نهائي دوري الأبطال.

وبحسب التقارير، فإن الخيار الأكثر منطقية هو إقامة المباريات المتبقية من دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، ثم إقامة منافسات دور ربع النهائي ونصف النهائي من مباراة واحدة فقط، بدلاً من مباراتين (ذهاب وإياب) كما هو معمول به حالياً.

ولكن تبقى المعضلة الحالية هي إقامة مباريات إياب دور الستة عشر أولاً لمعرفة الأطراف المتأهلة إلى ربع النهائي، وذلك في ظل توقف الأنشطة بشكل مؤقت في الدوريات الأوروبية، ومن الصعب تنظيم المباريات في الوقت الحالي حتى خلف الأبواب الموصدة.

وتأهلت 4 فرق إلى ربع النهائي، وهي أتلتيكو مدريد، وأتلانتا، ولايبزيغ، وباريس سان جيرمان، ولا تزال 4 مقاعد أخرى معلقة لعدم خوض مباريات إياب ثمن النهائي، مانشستر سيتي وريال مدريد، ويوفنتوس وأولمبيك ليون، وبرشلونة ونابولي، وبايرن ميونيخ وتشيلسي.

المصدر: وكالات

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